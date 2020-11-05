شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تغلق منطقة بعد اكتشافها لفيروس متحول من حيوان «المنك» والان نبدء بالتفاصيل
وقد تم نصح سكان سبع بلديات فى شمال جوتلاند بالبقاء فى مناطقهم حتى 3 كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدركسن في مؤتمر صحفي إن الإغلاق ، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام ، ضرورى للسيطرة على الفيروس .
وحثت جميع السكان فى البلديات السبع على الخضوع لاختبار فيروس كورونا .
وبالإضافة إلى ذلك، نصحت السلطات العاملين بالعمل من المنزل، واقتصرت التجمعات العامة على 10 أشخاص على الأكثر.
واعتبارا من يوم السبت المقبل لن يُسمح إلا للمطاعم والحانات بتقديم الوجبات الجاهزة . كما سيتم إغلاق المتاحف والمكتبات وحمامات السباحة والصالات الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تغلق منطقة بعد اكتشافها لفيروس متحول من حيوان «المنك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.