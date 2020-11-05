طبيعة دوي الانفجار في المحمودية

كشف مصدر امني، الخميس، عن طبيعة دوي التفجير الذي وقع في المحمودية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي الانفجار الذي سمع في المحمودية ناتج عن انفجار كدس للعتاد داخل منشأة القعقاع في القضاء نتيجة سوء التخزين". واضاف المصدر انه "لم يتم تسجيل اية اصابات لغاية الان".

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