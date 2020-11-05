سماع دوي انفجار في المحمودية

افاد مصدر امني، الخميس، بسماع دوي انفجار في قضاء المحمودية التابعة للعاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ، الخليج 365، ان "دوي انفجار سمع قبل قليل في منشأة القعقاع بقضاء المحمودية ببغداد". واضاف المصدر انه "لم تعرف طبيعة الانفجار لغاية الان".

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