مستوطنون يقتحمون الأقصى

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ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40 مستوطنا بقيادة المتطرف يهودا غليك، وعضو (الكنيست) الإسرائيلي السابق موشيه فيغلن، إضافة إلى عشرة من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا (الأقصى) ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40 مستوطنا بقيادة المتطرف يهودا غليك، وعضو (الكنيست) الإسرائيلي السابق موشيه فيغلن، إضافة إلى عشرة من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا (الأقصى) ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه.

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