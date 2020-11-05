شكرا لقرائتكم خبر 35 شاحنة سعودية تحمل 180 طن أغذية لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت 35 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر نوفمبر الجاري، مستهدفة محافظات مأرب، شبوة، تعز، وتحمل على متنها 140 طنا و218 كجم من المواد الإيوائية المتنوعة، امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز. على صعيد آخر، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز عملها في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وكثفت عيادات المركز في مخيم الزعتري للأشقاء اللاجئين السوريين، حيث راجع العيادات أمس 346 مريضا بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادات الطب العام 63 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 71 مستفيدا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 78 حالة جرى فحصهم وتقديم العلاج المناسب لهم، واستقبل قسم الطوارئ 19 مستفيدا، وراجع 19 مريضا عيادة الأسنان. وكثفت عيادات المركز في مخيم الزعتري للأشقاء اللاجئين السوريين، حيث راجع العيادات أمس 346 مريضا بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادات الطب العام 63 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 71 مستفيدا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 78 حالة جرى فحصهم وتقديم العلاج المناسب لهم، واستقبل قسم الطوارئ 19 مستفيدا، وراجع 19 مريضا عيادة الأسنان.

كانت هذه تفاصيل خبر 35 شاحنة سعودية تحمل 180 طن أغذية لليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.