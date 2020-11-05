شكرا لقرائتكم خبر المعلمي: السعودية رفعت راية الحكمة والعقل في مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على أن المملكة العربية السعودية رفعت راية الحكمة والعقل، وطالبت العالم بالتصدي بشكل مدروس متناسق، إلى جانب العمل على تحقيق استجابة عالمية موحدة لمواجهة وباء كورونا، بتقديمها في الأمم المتحدة قرارا بعنوان (توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية) بمكافحة كوفيد-19، مبينا أن القرار استجابت له دول العالم وأيدته بدون معارضة.

وأشار في كلمة ألقاها افتراضيا خلال منتدى أسباب الدولي إلى أن البشرية فقدت أكثر من مليون ضحية خلال أشهر قليلة في مواجهة هذا الداء، وأن المرض قد أصاب ما يقارب 50 مليون إنسان، وأن العالم لم يواجه وباء بمثل هذه الشراسة منذ ما يقارب المائة العام.

وقال «كنا نظن أن القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين قد أتاح لنا فرصا للتقدم التقني بحيث أصبح القضاء على أمراض مستعصية ميسرا أو قريبا» وتابع «في ميدان نشهد فيه صراعا حامي الوطيس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول المسؤولية عن الوباء، ونزاعا حول مؤسسات العمل الدولي المشترك مثل منظمة الصحة العالمية، ومبادرات حماية انفرادية تقوم بها دول أوروبا كل على حدة، وهي التي يفترض بها أن تكون منضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي ليجمعها، جاءت القرارات السعودية في الأمم المتحدة لتؤكد على نقاط أساسية أهمها (تكثيف التعاون الدولي والجهود متعددة الأطراف في مجال التصدي للأمراض المتفشية بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وضرورة احترام حقوق الإنسان، بحيث لا يوجد أي نوع من التمييز والعنصرية في جهود التصدي للجائحة)».

ولفت إلى أنه من ضمن النقاط (ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود لمكافحة الأزمات الصحية العالمية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يشــــمل سرعة تســليم الإمدادات الطبية، وزيادة التمويـل المخصص للبحـث لإيجاد اللقـاحـات والأدوية، والعمل مع المنظمات الدولية لوضع خطط مالية قوية متماسكة منســقة سريعة لتعزيز شــبكات الأمان المالي العالمية).