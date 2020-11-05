قوات التحالف والجيش تحرر معسكر الخنجر الاستراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مواقع مهمة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأكد موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم القوات المسلحة عن قائد المحور الشمالي، اللواء الأول العميد هيكل حنتف أن «قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة مع الميليشيات الحوثية الموالية لإيران».

وأشار إلى أن المعارك العسكرية والضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات المتمردة، وجرح آخرين، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات.

وفي جبهات مأرب تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة برجال المقاومة من تحرير عدة مواقع في جبهة المخدرة، وأخرى في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية «إن قوات الجيش نفذت هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي، تمكنت على إثره من تحرير عدة مواقع في (جبهة المخدرة)، شمالي مديرية صرواح غربي مأرب، وأدت المواجهات إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى».

بالتزامن شنت وحدة المدفعية قصفا مكثفا طال مواقع الميليشيات الحوثية في سلسلة (جبال هيلان) الاستراتيجية. كما نجحت القوات الحكومية من أسر مجموعة حوثية تضم (8) عناصر بينهم قائد المجموعة بكامل أسلحتهم.

من جهة أخرى دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري ومعه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة علي الدوسري، برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات كأول برنامج من نوعه في المحافظة، تنفذه مؤسسة فتيات مأرب بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وخلال التدشين استمع الوكيل الباكري إلى شرح من رئيس مؤسسة فتيات مأرب ياسمين القاضي حول أهداف البرنامج ومكوناته الذي ينفذ على مدى 18 شهرا، ويتضمن إطلاق 40 حملة توعوية، و40 مشروع تأهيل وتدريب في قطاع الأعمال، ودعم 20 مشروعا عبر التمويل وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف المستمر.

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