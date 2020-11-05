السجن 15 سنة لـ59 متهما في قضية «فض رابعة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما والبراءة لـ29 آخرين في القضية المعروفة باسم (فض اعتصام رابعة العدوية). وعاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي أمس سبعة متهمين بالسجن 5 سنوات في نفس القضية. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات (تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم). وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات (تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم). وتعود أحداث القضية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس عام 2013.

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