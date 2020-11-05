- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
رفضت قاضية أمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن قاضية محكمة دعاوى ميشيغان سينثيا ستيفنز أصدرت الحكم خلال جلسة استماع يوم الخميس، وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب يوم الجمعة.
يذكر أن حملة ترامب دعت إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن ورفعت دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيغان وبنسلفانيا وطلبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرا وتأمينها كي لا تحصى.
يذكر أن مركز “أديسون” للأبحاث أعلن تقدم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.
في المقابل، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت
كانت هذه تفاصيل خبر إنتكاسه جديدة للرئيس الأمريكي ترامب في الإنتخابات الجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.