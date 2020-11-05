شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مرشحا يتنافسون على 30 مقعدا بانتخابات مجلس النواب بالغربية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 220 مرشحا بالمحافظة منهم 32 بنظام القائمة و188 فردى.

تضم محافظة الغربية 7 دوائر انتخابية مخصص لها 30 مقعد بالبرلمان 16 بنظام القائمة و14 بنظام الفردى.

تتنافس قائمتان وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، حيث دفعتا القائمتين بـ32 مرشحا يتنافسون على 16 مقعدا.

الدائرة الأولى مقرها قسم أول طنطا مكوناتها الإدارية مركز طنطا، قسما (أول طنطا - ثان طنطا)، خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 46 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها مركز كفر الزيات مكوناتها الإدارية مركزا (كفر الزيات - بسيون) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 34 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها مركز قطور مكوناتها الإدارية مركز قطور خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 20 مرشحا.

الدائرة الرابعة مقرها قسم أول المحلة الكبرى مكوناتها الإدارية أقسام (أول المحلة الكبرى - ثان المحلة الكبرى - ثالث المحلة الكبرى) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 27 مرشحا.

الدائرة الخامسة مقرها مركز المحلة الكبرى مكوناتها الإدارية مركز المحلة الكبرى، خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 24 مرشحا.

الدائرة السادسة مقرها مركز سمنود مكوناتها الإدارية مركز سمنود، خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 11 مرشحا.

الدائرة السابعة مقرها مركز زفتى مكوناتها الإدارية مركزا (زفتى – السنطة)، وقسم زفتى، خصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 26 مرشحا.