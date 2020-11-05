شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات النواب بشمال سيناء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة شمال سيناء ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 41 مرشحا بالمحافظة منهم 10 بنظام القائمة و31 فردى.

تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لها مقعدين فردى و5 مقاعد قائمة

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة أبناء مصر حيث دفعتا القائمتين بـ10 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد.

الدائرة الأولى مقرها قسم أول العريش مكوناتها الإدارية أقسام (أول العريش - ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش - رفح - الشيخ زويد) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 20 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها قسم الحسنة مكوناتها الإدارية أقسام (الحسنة - القسيمة - نخل - بئر العبد – رمانة) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 11 مرشحا.