شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القوائم المرشحة فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ويرصد ”الخليج 365” القوائم المرشحة في المرحلة الثانية:

1- تجرى الانتخابات في الدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد

2- في الدائرة الثالثة “دائرة قطاع شرق الدلتا“، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

3- في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين

4- في دائرة قطاع شرق الدلتا فتتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.