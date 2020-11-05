لاتهام أمها بالنصب.. تحرير طفلة بعد اختطاف 3 سيدات لها في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الخميس، من إطلاق سراح طفلة، اختطفها 3 سيدات من والدتها في الخانكة، بسبب خلافات مالية.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مركز شرطة الخانكة، بلاغًا من ربة منزل حول مغافلة 3 سيدات لها واختطاف ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، عقب تقابلها معهن في دائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، لحل خلافات مالية بينهم.

جرى تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهن بواسطة مأمورية أسفرت عن ضبطهن وتحرير الطفلة المجني عليها من مسكن إحداهن.

بمواجهة المتهمات، اعترفن بارتكاب الواقعة لخلافات مالية مع المبلغة لسابقة نصب المُبلغة عليهن عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع الكترونية "فيزا" يتم بموجبها صرف معاش شهري، وتجميعها على إثر ذلك عدد من صور بطاقات الرقم القومي من بعض الأهالي، وتحصيل مبالغ مالية منهم سلموها لها.

وأضافوا أنه عقب تسليم المُبلغة البطاقات الإلكترونية المُتفق عليها اكتشفوا أنها ليست بطاقات فيزا وإنما مجرد حافظة إلكترونية، فاتفقن على اختطاف ابنة المُبلغة بقصد مساومتها على إعادة تلك المبالغ وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى بإرشادهن ضبط عدد من البطاقات الإلكترونية السابق قيام المُبلغة بتسليمها لهن.

بمواجهة المُبلغة بما جاء باعترافات المتهمات أيدتها واعترفت بنصبها عليهم بالاشتراك مع آخر (جاري تحديده وضبطه) استخرج البطاقات الإلكترونية المُشار إليها نظير اقتسامهما المبالغ المالية المتحصل عليها، وأضافت بإنفاق نصيبها من تلك المبالغ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.