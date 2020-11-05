صور.. وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى أسوان الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
تفقد وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الخميس، مستشفى أسوان الجامعي، لمتابعة لمعايير الجودة به.
قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن وفد الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية، تفقد أقسام المستشفى الجامعي بأسوان، تمهيدًا لدخول المستشفى ضمن المستشفيات الجامعية التي طبقت عليها معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى بجنوب الصعيد والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان.
وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن وفد الهيئة تفقد أقسام العناية المختلفة، وأقسام العمليات الكبرى، والمعامل الطبية ومستشفى الباطنة وقسم الكلى وباقي أقسام المستشفى الجامعي.
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