دراسة: "الأسبرين" يمكن أن يقلّل من احتمالية دخول مرضى كوفيد-19 الى العناية المركّزة أو الوفاة

قال علماء جامعة" مريلاند" الأمريكية من خلال دراسة علمية أن "الأسبرين" قلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا في المستشفى بنسبة 47 في المائة مقارنة بمن لم يتناولوا الأسبرين.
وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن تناول الأسبرين يمكن أن يقلل من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات بالتعب الشديد أو الوفاة.
ووجد الباحثون أن تناول حبة يومية منخفضة الجرعة يمكن أن يقلل من احتمالية الدخول إلى وحدة العناية المركزة أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي بنسبة تزيد عن 40 في المائة.
وقال علماء جامعة مريلاند إلى أنهم وصلوا الى هذه النتائج بعد مراجعة سجلات 412 مريضا بكوفيد-19.
سبوتنيك
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