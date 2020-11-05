الانتخابات الأمريكية.. حملة ترامب تخسر دعوى قضائية بميشيجان

رفضت قاضية أمريكية اليوم الخميس، دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، وذلك بعد أن طالبت بوقف العد في ولاية ويسكونسن، وأصدرت قاضية محكمة دعاوى ميشيغان سينثيا ستيفنز أصدرت الحكم خلال جلسة استماع يوم الخميس، وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب يوم الجمعة، وفقًا لـ

"رويترز".

وتقدم جو بايدن بفارق ضئيل في ميشيجان ، مما منحه ميزة في حالة التأرجح الرئيسية ، ولكن لا يزال يتعين عد العديد من بطاقات الاقتراع، في المقابل أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو

بايدن على الرئيسفي ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت.

يُذكر أن حملة ترامب دعت إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن ورفعت دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيغان وبنسلفانيا وطلبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرا وتأمينها كي لا تحصى.

يأتي ذلك وسط ترقب عالمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب، مع بايدن.