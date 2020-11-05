بايدن يستحوذ على 49.5% من الأصوات في نيفاداحتى الآن .. وترامب يحصد 48.5%

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس إن تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" داخل ولاية "نيفادا" ارتفع من 7647 إلى أكثر من 11000 ليستحوذ حتى الآن على 49.5%من الأصوات، بينما ذهبت حتى اللحظة 48.5% منها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز
ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين؛ لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمى بـ "المجمع الانتخابي".
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