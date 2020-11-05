البوسنة: 1908 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت سلطات البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، تسجيل 44 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن المرض بين جميع الدول في منطقة غرب البلقان.
تم كشف 1908 حالات إصابة بفيروس كورونا، وبلغ مجموع الإصابات 57506 مواطنين".
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للسلطات البوسنية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 44 مريضًا وبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء 1402 شخص. خلال اليوم الماضي،
وتم تحديد رقم قياسي لعدد الوفيات خلال 24 ساعة في البوسنة والهرسك في 28 أكتوبر المنصرم، عندما توفي 36 شخصًا مصابًا. ثم في 2 نوفمبر سجلت البوسنة وكرواتيا 32 حالة وفاة لكل منهما.
كان أحد جزئي البلاد - اتحاد البوسنة والهرسك - قد فرض ارتداء الكمامات الواقية في 26 أكتوبر بسبب زيادة حالات الإصابة بـ (كوفيد-19). واستُثنى من ذلك الأطفال دون سن السادسة ومرضى الجهاز التنفسي المزمن والصم والرياضيون خلال التدريب وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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