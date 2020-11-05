5641 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 5641 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 240951 حالة.
نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3189909 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس الماضي.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على
حالة، كما تم تسجيل 3329 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 197215.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4059
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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