الانتخابات الأميركية
أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا أن البطاقات البريدية أرسلت بأعداد غير مسبوقة ونريد التحقق من عدم تكرار أصوات الناخبين. وقالت اللجنة: “هدفنا ليس الإسراع باحتساب الأصوات بل ضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة”.
وأضافت: “اتخذنا إجراءات أمنية في محيط موقعنا لضمان سلامة الفريق وقدرته على مواصلة الفرز”. ورأت اللجنة أن “فريقنا جاهز لفرز 51 ألف صوت اليوم والمعلومات ستنشر غدا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانتخابات في نيفادا: البطاقات البريدية أرسلت بأعداد غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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