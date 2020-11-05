لجنة الانتخابات في نيفادا: البطاقات البريدية أرسلت بأعداد غير مسبوقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا أن البطاقات البريدية أرسلت بأعداد غير مسبوقة ونريد التحقق من عدم تكرار أصوات الناخبين. وقالت اللجنة: “هدفنا ليس الإسراع باحتساب الأصوات بل ضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة”.

وأضافت: “اتخذنا إجراءات أمنية في محيط موقعنا لضمان سلامة الفريق وقدرته على مواصلة الفرز”. ورأت اللجنة أن “فريقنا جاهز لفرز 51 ألف صوت اليوم والمعلومات ستنشر غدا”.