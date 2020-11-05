محكمة بنسيلفانيا العليا تبطل حكما يسمح لحملة ترامب مراقبة الفرز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

أبطلت المحكمة العليا في بنسيلفانيا حكما يسمح لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتشديد مراقبة عمليات فرز الأصوات.

في سياق متصل، طلب المرشح الجمهوري دونالد ترمب وقف التزوير. وقال عبر تويتر: “أوقفوا التزوير”. في سياق متصل، أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نيفادا أن هناك أموات احتسبت أصواتهم.

في سياق متصل، توقع مدير حملة ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، الخميس، فوز الرئيس الأميركي بمئتي ألف صوت إضافي في ولاية بنسلفانيا.

وقال ستيبين الخميس، “بياناتنا الانتخابية تشير إلى توقع فوز ترامب بمئتي ألف صوت في بنسيلفانيا”.

وأضاف مدير حملة ترامب الانتخابية، “ما زلنا نشعر بأن ترامب سيفوز بولاية بنسيلفانيا”.

وتابع أن النتائج النهائية “لولايتي بنسلفانيا وأريزونا ستظهر فوز ترامب بولاية ثانية بنهاية يوم الجمعة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد على تويتر قائلا “أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه”.

وطلب الرئيس الأميركي، في تغريدة أخرى، وقف “عد” الأصوات في الولايات التي تواصل فرز أصوات الناخبين فيها، بعد نحو يومين من الاقتراع في الانتخابات.

وحصلت حملة الرئيس الأميركي على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما فاز منافسه، جو بايدن، بـ253 صوتا، بعد إعلان النتائج في العديد من الولايات، حتى الآن.

وذكرت وكالة أسوشتيد برس وشبكة فوكس نيوز أن بايدن فاز بولاية أريزونا ما قد يعطيه 11 صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي.