الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

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الرئيس العراقي
صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا للانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل.
وقال صالح: “التزاما بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة”.
وأضاف: “إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم”.
وتابع: “أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب ولا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه لكنه يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو الإصلاح”.
وقال: “نحن أمام مرحلة حساسة من تاريخ العراق الحديث، وعلينا تحمل المسؤولية الوطنية في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود”، بحسب RT.
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