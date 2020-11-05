كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن “قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية”. وأضاف: “الهجوم جاء ضمن طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران السعودية”.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أُطلقت باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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