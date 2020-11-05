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آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 7:37 مساءً
المرشد الإيراني علي خامنئي
غرد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي على حسابه عبر “تويتر” واصفاً الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ”الاستعراض”، مؤكدا أنها لا تهم بلاده التي ستواصل سياساتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.
وكتب في تغريدة على “تويتر”: “يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي”.
وأضاف: “في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هذه هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يصف الانتخابات الأمريكية بـ”الاستعراض” والأكثر تزويراً في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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