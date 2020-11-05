هدية من ليونيل ميسي لفنانة عربية! – صورة

تلقت النجمة اللبنانية، يارا، عاشقة فريق برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، هدية مميزة من نجم الفريق، وقائده، ليونيل ميسي، حسب ما كشفته بنفسها، اليوم الخميس.

وحصلت يارا في هديتها على القميص الشخصي ليونيل ميسي، وعليه توقيعه الخاص.

وشاركت يارا فرحة الهدية مع جمهوره، عبر نشر صورة للقميص، وعلقت عليها: “رغم أنني بعيدة عن حضور مباريات برشلونة من الملعب بسبب كورونا، إلا أنه يمكنني القول إني اختتمت سنة 2020 بأحلى، وأفخم هدية من الأسطورة ليونيل ميسي”.

ووجهت يارا الشكر إلى أسطورة كرم القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، معتبرة أنه أفضل لاعب على الإطلاق.

ومعلوم أن يارا من بين أشهر المشاهير العرب المشجعين لبرشلونة، ودأبت على حضور المباريات من حين إلى آخر من مدرجات ملعب الكامب نو، كما سبق أن حالفها الحظ في لقاء ميسي مباشرة.