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الحليمي يؤكد عدم إصابته بكورونا

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alyaoum24 0 تبليغ

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على إثر تصريح عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أمام اللجنة بأن احمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط مصاب بفيروس لهذا غاب عن الحضور للجنة لتقديم ميزانية قطاعه؛ علم “اليوم 24” أن نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها لحليمي كانت سلبية.

وأكد لحليمي في تصريح له ل”اليوم24″، أنه غير مصاب مشيرا إلى أنه منذ نشر خبر إصابته تلقى سيلا من الاتصالات للاطمئنان عليه في حين أنه غير مصاب.

وكان سائق لحليمي أصيب بالفيروس، فتم إخضاع مخالطيه للفحص، أما مخالطوه الذين أظهرت التحاليل عدم إصابتهم فقد طلب منهم البقاء في بيوتهم لمدة أسبوع قبل إعادة اخضاعهم للتحاليل.

ومن جهته أكد عبد الله بوانو أن مصالح رئاسة الحكومة هي التي أخبرته بتعذر حضور لحليمي للجنة لتقديم ميزانية المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط “لأنه مصاب بكورونا”، وأنه تقرر تكليف وزير الدولة مصطفى الرميد بتقديم الميزانية بحضور الكاتب العام للمندوبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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