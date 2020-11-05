الحليمي يؤكد عدم إصابته بكورونا

على إثر تصريح عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أمام اللجنة بأن احمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط مصاب بفيروس كورونا لهذا غاب عن الحضور للجنة لتقديم ميزانية قطاعه؛ علم “اليوم 24” أن نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها لحليمي كانت سلبية.
وأكد لحليمي في تصريح له ل”اليوم24″، أنه غير مصاب مشيرا إلى أنه منذ نشر خبر إصابته تلقى سيلا من الاتصالات للاطمئنان عليه في حين أنه غير مصاب.
وكان سائق لحليمي أصيب بالفيروس، فتم إخضاع مخالطيه للفحص، أما مخالطوه الذين أظهرت التحاليل عدم إصابتهم فقد طلب منهم البقاء في بيوتهم لمدة أسبوع قبل إعادة اخضاعهم للتحاليل.
ومن جهته أكد عبد الله بوانو أن مصالح رئاسة الحكومة هي التي أخبرته بتعذر حضور لحليمي للجنة لتقديم ميزانية المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط “لأنه مصاب بكورونا”، وأنه تقرر تكليف وزير الدولة مصطفى الرميد بتقديم الميزانية بحضور الكاتب العام للمندوبية.
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