التطبيعية تعلن عن راعٍ رسمي للمنتخب الوطني

رياضة 2020-11-05 | 20:39 0 مشاهدة اعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، عن راعٍ رسمي للمنتخب الوطني. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ان "زين عراق ، الراعي الرسمي لأسود الرافدين". واضافت "قريباً سيتم الاعلان على كافة تفاصيل الرعاية و الامتيازات للطرفين".

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