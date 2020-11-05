الزوراء يؤكد علو كعبه على الطلبة ويبعثر اناقته بثنائية بيضاء

رياضة 2020-11-05 | 19:47 714 مشاهدة اكد فريق الزوراء علو كعبه على الطلبة بتغلبه عليه 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي، لحساب مباريات الاسبوع الثالث من دوري الكرة الممتاز. المباراة التي شهدت حضور مدرب اسود الرافدين سريتشكو كاتانيتش، ابتسمت للنوارس حين افتتح مهند عبد الرحيم التسجيل في الدقيقة 55. بعد الهدف ضغطت كتيبة النوارس وكثفت هجماتها، لتنجح في تسجيل الهدف الثاني عم طريق مهدي كامل 86.



ويعد هذا الفوز هو الـ40 للنوارس في تأريخ مواجهات الفريقين. ويعد هذا الفوز هو الـ40 للنوارس في تأريخ مواجهات الفريقين. وارتقى الزوراء الى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

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