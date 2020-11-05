ترامب يترشح بانتخابات 2024.. إذا خسر أمام بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "سيترشح مرة أخرى في عام ٢٠٢٤ إذا خسر أمام بايدن"..هكذا قال مدير الاتصالات السابق للفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار، بريان لانزا، مدير الاتصالات السابق للفريق الانتقالي لترامب، إلى أنه يستطيع "تقديم حجة قوية للترشح مرة أخرى"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه يتعين أن تتم الموافقة على هذه الخطوة من قبل بقية أعضاء الحزب الجمهوري، ولكن لا يوجد أحد في الحزب يمكنه تحدي ترامب في الانتخابات التمهيدية.

وفي حديثه في برنامج "توداي"، الأمريكي قال لانزا إن ترامب "سيكون أصغر سنًا من بايدن في حال ترشح مرة أخرى في عام ٢٠٢٤"، حيث سيكون الرئيس في الـ٧٨ من عمره، أي أكبر بسنة واحدة فقط من عمر بايدن حاليًا.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، قال لانزا إنه "لن يتفاجأ برؤيته على بطاقة الاقتراع في عام ٢٠٢٤ إذا خسر هذه الانتخابات".

وأضاف: "ستتاح لبايدن الفرصة لإخراج هذا البلد من كوفيد-١٩، وسنرى نجاحاته وإخفاقاته".

ولم يتم الإعلان رسميًا عمن سيكون رئيس الولايات المتحدة بعد سباق ٢٠٢٠، إلا أن بايدن قد أعلن، بعد ظهر الأربعاء، أنه سيفوز بعد أن حصل على انتصارات حاسمة في ميتشيغان وويسكونسن.

وتنتظر أمريكا نتائج السباقات المحتدمة في أريزونا وجورجيا، والتي يمكن أن تؤمن البيت الأبيض للمرشح الديمقراطي إذا حسم كلا الولايتين.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن"، مساء الأربعاء، نقلًا عن مصدر مطلع، قوله إن ترامب كان "يشعر بالإحباط" بينما كان يشاهد تقدمه يتقلص في الولايات الرئيسية بعدما تمت إضافة بطاقات الاقتراع عبر البريد المؤيدة للديمقراطيين إلى الفرز.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي مستعد لجعل الديمقراطيين يخوضون معركة قضائية "لن ينسوها أبدًا" بشأن فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد، وذلك بعد أن رفعت حملته دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، للمطالبة بوصول أفضل للمراقبين الجمهوريين إلى المواقع التي يتم فيها فرز الأصوات.