ما هى الطريقة الصحيحة لإدلاء الناخب بصوته فى دائرته الانتخابية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويقدم ”الخليج 365” للمواطنين الطريقة الصحيحة للإدلاء بأصواتهم : Advertisements 1- يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ويقوم بتقديم إثبات شخصيته. 2- يتسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها واحدة للفردى وأخرى للقائمة. 3- يجرى التصويت فى بطاقة مستقلة للفردى ويختار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته أيا كان عدد المرشحين. 4- بالنسبة للقوائم تكون فى بطاقة مستقلة وهى تكون بمسمى القوائم المرشحة على دائرته فقط ولا يتم فيها اختيار مرشح عن غيره داخل هذه القائمة ولا يجوز التعديل فيها بالإضافة أو الحذف، بل يتم الاختيار لصالح مسمى قائمة محددة بأكملها ليعلم عليها الناخب جملة، ويتم اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بدائرتة، على أن يضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة.

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