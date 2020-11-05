شكرا لقرائتكم خبر عن 122 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد بانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 122 مرشحا بالمحافظة منهم 8 بنظام القائمة و114 فردى.

تضم محافظة الإسماعيلية 3 دوائر انتخابية مخصص لها 5 مقاعد فردى و4 مقاعد فى القائمة.

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة أبناء مصر حيث دفعتا القائمتين بـ8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.

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الدائرة الأولى مقرها قسم ثان الإسماعيلية مكوناتها الإدارية أقسام (أول الإسماعيلية – ثان الإسماعيلية – ثالث الإسماعيلية) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 63 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها مركز القنطرة غرب مكوناتها الإدارية مركزا (القنطرة غرب - القنطرة شرق) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 15 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها مركز القصاصين الجديدة مكوناتها الإدارية مراكز (التل الكبير - القصاصين الجديدة - أبو صوير - فايد) خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 36 مرشحا.