شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للدراسات الاستراتيجية": توقعات بحدوث أعمال عنف إذا خسر ترامب الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات الأمريكية مختلفة هذا العام عن السنوات الماضية أولًا لأننا نرى التصويت عبر البريد، ونرى حالة من التصويت هي الأعلى للمرة الأولى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه استفتاء على نمط سياسة بالإضافة إلى كورونا وتعامله معه، فنحن أمام رئيس غير تقليدى وغير نمطى، وقال من البداية إنه إذا لم يفوز فإن الانتخابات ستكون مزورة، ولدينا حالة من الاستقطاب الشديدة جدًا لم يشهدها المجتمع الأمريكى من قبل وكل هذا يجعل شراء سلاح بشكل كبير وكذلك استخدام للمال السياسى.

وتابعت: "المناظرة الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن، كان من المفروض أن تتسم بقضايا معينة ولكن هذه المناظرة كان بها تدني شديد في لغة الحوار وهذه أمريكا رائدة الديمقراطية في العالم، وهذا سبب شراء الأسلحة بكثرة وكذلك استخدام المال السياسى".

واستطردت: "احتمال نرى عنف خاصة من أنصار ترامب إذا خسر الانتخابات"، متسائلة، "هل سيتم السيطرة عليها أو التحكم فيها؟" مؤكدة أنها ستكون الاختبار الحقيقي لصمود النظام الأمريكي الديمقراطى، وأمامنا ساعات ونستطيع أن نعرف من هو الرئيس الأمريكى.