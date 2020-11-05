شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يدعو المواطنين للنزول والمشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس عبد الباسط الشرقاوى، مساعد رئيس حزب الوفد، جموع الشعب المصرى للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020، مشيرا فى بيان له، إلى أن المشاركة تمثل استكمالا لمسيرة العرس الديمقراطي التي حققها المواطنين أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى التي شهدت إقبالا غير مسبوقا لفئات وشرائح المجتمع المختلفة أهمها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت مشاركتهم بكثافة عالية.

وأكد أن المصريين في الخارج عليهم المشاركة في تلك الخطوة التي تتخذها الدولة المصرية بشكل أكبر لاستكمال الشكل السياسي للحياة النيابية، والاختيار عن وعي للنواب الجدد، منوها أن المصريين في الخارج سجلوا نماذج وطنية في إقبالهم على السفارات المصرية في دول العالم للتصويت في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وأهمية النزول أمام المقار الانتخابية لتسجيل اروع المشاهد في الوطنية وحرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والتعاون مع القيادة السياسية للعبور من هذه الخطوة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي والتشريعي في مصر.