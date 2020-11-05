شكرا لقرائتكم خبر عن 288 مرشحا يتنافسون على 42 مقعدا بانتخابات النواب بالشرقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل. وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة الشرقية ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 288 مرشحا بالمحافظة منهم 42 بنظام القائمة و246 فردى.

تضم محافظة الشرقية 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعدا 21 بنظام القائمة و21 بنظام الفردى.

يتنافس قائمتان القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر ودفعت القائمتين بـ42 مرشحا يتنافسون على 21 مقعدا.

الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق مكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام (أول الزقازيق - ثان الزقازيق – القنايات) مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 61 مرشحا.

الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس مكوناتها الإدارية مركز بلبيس قسما (أول العاشر من رمضان - ثان العاشر من رمضان) مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 35 مرشحا.

الدائرة الثالثة مقرها مركز منيا القمح مكوناتها الإدارية مركزا (منيا القمح - مشتول السوق) مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 43 مرشحا.

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الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير مكوناتها الإدارية مركزا (أبو كبير – هيها) مخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 14 مرشحا.

الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم مكوناتها الإدارية مركزا (ديرب نجم – الإبراهيمية) مخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 18 مرشحا.

الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس مكوناتها الإدارية مراكز (فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر قسم فاقوس) مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 38 مرشحا.

الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد مكوناتها الإدارية مركز أبو حماد، قسم القرين، مخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 18 مرشحا.

الدائرة الثامنة مقرها مركز الحسنية مكوناتها الإدارية مراكز (الحسينية وصان الحجر - منشأة أبو عمر - قسم الصالحية الجديدة) مخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 19 مرشحا.