لقي أربعة شبان مغاربة حتفهم على إثر محاولتهم عبور قناة للصرف الصحي من ميناء بني أنصار نحو مدينة مليلية المحتلة، وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية، اليوم الخميس.
وقال المصدر لوكالة “فرانس برس” إن مصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، أمس الأربعاء، لتعثر على جثث ثلاث ضحايا داخل القناة، بينما نقل شخص رابع إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف، وملابسات هذا الحادث. فيما لم يتم تحديد أعمار الضحايا.
وأوضح المصدر ذاته أنها ليست المحاولة الأولى للهجرة غير النظامية إلى مليلية المحتلة عبر قناة الصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفجع.. 4 شبان مغاربة يلقون مصرعهم إثر محاولتهم عبور قناة للصرف نحو مليلة المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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