قصة إلهام العرباوي وعبد العزيز الستاتي.. تفاصيل عن كليب “إيلي”المقبل – صور وفيديو

شرعت مغنية الراب “إيلي”، للترويج لأغنيتها الجديدة، سيكون بطل موضوعها، والدها الفنان، عبد العزيز الستاتي، الذي انقطعت علاقتها معه برغبة منه، منذ سنوات.

مصادر “اليوم 24” كشفت أن مخرج الكليب استعان بالممثلة الطفلة، سلمى كمال، لتجسد دور بنت الستاتي في مرحلة طفولتها، إلى جانب الاستعانة بشخص شبيه بوالدها الفنان عبد العزيز الستاتي.

وبعد خروج إلهام العرباوي، في تصريحات سابقة، للتعبير عن رغبتها في الصلح مع والدها، وعودة المياه إلى مجاريها، وأمام عدم تفاعله مع هذا الموضوع، ارتأت أن تعبر عما يخالجها بأسلوب فني، وحضرت أغنية عنه، تصدر قريبا على شكل كليب.

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وينكر عبد العزيز الستاتي علاقته بابنته إلهام، نتيجة نمط عيشها، الذي اختارته، على الرغم من معارضته، بينما لا تزال هي منذ سنوات تحاول التودد إليه، بغية عودة علاقتهما إلى الوضع الطبيعي المفترض.