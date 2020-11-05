نشرة خاصة.. رياح قوية محليا يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم رياح قوية محليا، تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة، كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبولمان وشيشاوة وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت ووجدة-أنجاد وتاوريرت.

وأضافت المديرية أن هذه الرياح القوية ستهم أيضا، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم وعمالات بني ملال وبركان والدريوش والجديدة وقلعة السراغنة والصويرة وإفران وخنيفرة والناضور وورزازات وآسفي وصفرو وسيدي بنور وتارودانت وتازة وتنغير واليوسفية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بالغبار أو بزوابع رملية