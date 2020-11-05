التوزيع الجغرافي للإصابات 5641 بكورونا.. جهة الدار البيضاء في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توزيع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2517)، والرباط-سلا-القنيطرة (760)، والشرق (701)،وسوس-ماسة (430)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (397)،ومراكش-آسفي (269).

كما تم تسجيل 151 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و142 إصابة مؤكدة بجهة فاس-مكناس، و106 حالات إصابة بجهة درعة-تافيلالت، و73 حالة بجهة كلميم-واد نون، و69 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و26 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 31 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و10 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و6 حالات بجهة مراكش-آسفي، و5 حالات بجهة سوس-ماسة، و4 حالات بكل من جهات الشرق وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، وحالة وفاة واحدة بجهة درعة-تافيلالت.

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وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 663،5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 15,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و166 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و189 ألف و909، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 39 ألفا و677 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 80 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 874 حالة، 68 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات تحت التنفس غير الاختراقي 487 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″، فقد بلغ 36 في المائة.