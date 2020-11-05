شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية.. مناوشات بين أنصار «ترامب وبايدن» في فيلادلفيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اندلعت مساء اليوم مناوشات بين أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية أنه تم وقف عد أصوات البريد في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بشكل مؤقت.
وكان مركز إديسون قد أعلن صباح اليوم أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حصل على 49,6 % من أصوات ولاية جورجيا مقابل 49,1 لمنافسه جو بايدن بعد فرز 95% من عدد الأصوات.
ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية والتي يجري فيها فرز الأصوات حالياً.
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