شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: تحلوا بالصبر.. يجري الآن فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

قال المرشح الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن إن حملته متفائلة وتنتظر نتيجة فرز جميع الأصوات. وكتب بايدن في تغريدة عبر موقع تويتر: "تحلوا بالصبر، أيها المواطنون. يتم الآن فرز الأصوات، ونشعر بالرضا عن موقعنا".

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