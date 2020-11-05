شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تخسر دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات في ميشيجان والان نبدء بالتفاصيل

رفضت قاضية أمريكية دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان. وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى في ميشيجان، الحكم شفهيا خلال جلسة اليوم الخميس. وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غدا الجمعة.

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