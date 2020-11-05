مسؤول أوروبي: اختلافات خطيرة للغاية في المحادثات التجارية لخروج بريطانيا

قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل اليوم الأربعاء إن "اختلافات خطيرة للغاية" ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا.

وأشار إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشاكل في التجارة في غضون ثمانية أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية.

وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني، ووصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنويا من التجارة الحرة بين الجانبين شوطها الأخير قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 ديسمبر كانون الثاني.

وكتب بارنييه على موقع تويتر "رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، لا تزال هناك اختلافات خطيرة للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والإدارة ومصايد الأسماك. هذه شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع السيناريوهات."

واتفق معه في الرأي نظيره البريطاني ديفيد فروست قائلا إن "اختلافات كبيرة لا تزال قائمة حول بعض القضايا الجوهرية".

وأضاف على تويتر "نواصل العمل لإيجاد حلول تحترم تماما سيادة بريطانيا".

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