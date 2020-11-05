تركيا تعلن بدء التنقيب في بئر ثانية للغاز الطبيعي بالبحر الأسود



قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم الخميس إن أنقرة بدأت التنقيب في بئر ثانية في حقل غاز طبيعي بالبحر الأسود، حيث حققت أكبر اكتشافاتها على الإطلاق في وقت سابق هذا العام.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها اكتشفت 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الذي يبعد نحو 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي. ويعد هذا أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم هذا العام.

وقال دونميز على تويتر إن سفينة التنقيب الفاتح، التي قامت بالكشف في البداية، تعمل الآن في البئر الثانية توركالي-1، وأضاف أن التنقيب سيستمر 75 يوما.

وتعتزم أنقرة إرسال سفينة ثانية، تحمل اسم القانوني، للمشاركة في عمليات التنقيب بالبحر الأسود. وإذا نجح استخراج الغاز لأغراض تجارية، فسوف يمثل هذا الكشف نقلة في اعتماد تركيا على واردات الطاقة من روسيا وإيران وأذربيجان، وسيساعدها في تقليص العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية.

وتتوقع أنقرة أن يبدأ ضخ الغاز من حقل سكاريا في 2023. وذكر مصدر مطلع أنه من المتوقع ضخ 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا اعتبارا من 2025.

