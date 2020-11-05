وزير الخارجية المصري يبحث مع بيدرسون سبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس بالقاهرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون سبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير شكري عبَّر، في مستهل اللقاء، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعيًا للوصول لحل سياسي للأزمة في سورية.

وحسب المتحدث، استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهًا بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممي على أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، ورفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سورية مع ضرورة أن تتواكب التحركات

السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سورية إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمةً لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية.

وطبقاً للمتحدث، فإن المبعوث الأممي اطلع الوزير شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سورية، معربًا عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سورية، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن. وكان بيدرسون وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء قادما من تركيا فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

