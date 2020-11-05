سماع دوي قصف عنيف في إقليم تيجراي الإثيوبي

قال مصدر إغاثي لرويترز إن دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيجراي الإثيوبي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن نحو 24 جندياً يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة.

ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.



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