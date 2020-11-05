اليونان تعلن فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لاحتواء كورونا



أعلنت اليونان اليوم الخميس فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود احتواء انتشار مرض كوفيد-19 إثر عودة حالات الإصابة للزيادة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "اخترت اتخاذ إجراءات صارمة حالياً بدلاً من تأجيلها".

وبموجب القيود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت (7 نوفمبر تشرين الثاني)، سيتم إغلاق متاجر التجزئة عدا متاجر السلع الاستهلاكية والغذائية والصيدليات. وسيحتاج السكان للحصول على تصريح بتوقيت محدد للخروج من منازلهم. وستبقى المدارس الابتدائية مفتوحة لكن المدارس الثانوية ستُغلق.

وسجلت اليونان عدد حالات أقل من أغلب الدول الأوروبية وهو ما يعود بالأساس إلى فرضها إجراءات عزل عام مبكرة عند وصول الوباء لها في فبراير شباط، وبدأت في تخفيف تلك القيود في مايو أيار.

لكن حالات الإصابة عادت للزيادة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول وبدأت في إعادة فرض بعض القيود.

وسجلت اليونان أمس الأربعاء 2646 إصابة جديدة بالمرض في أعلى حصيلة منذ ظهور أول حالة فيها مما رفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 46892 بينما توفي 673 بالمرض.



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