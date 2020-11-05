حملة ترامب تخسر دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بميشيغان

رفض قاض أمريكي اليوم الخميس دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان. وأفادت وكالة "رويترز" بأن قاضية محكمة دعاوى ميشيغان سينثيا ستيفنز أصدرت الحكم خلال جلسة استماع يوم الخميس، وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب يوم الجمعة. وكانت الحملة اعلنت اليوم الخميس، رفع دعاوى لدى المحاكم الفيدرالية من أجل النظر في هذه "المخالفات" التي شابت فرز الأصوات.

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