الأمم المتحدة تقرر عقد قمة استثنائية بشأن فيروس كورونا

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد قمة استثنائية في 3 و4 ديسمبر المقبل بشأن فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 48 مليونا حتى صباح اليوم الخميس.
وتجاوز عدد المتعافين 34 مليونا، ووصلت الوفيات إلى مليون وأكثر من 231 ألفا.
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