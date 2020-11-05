المنافذ تعلن ضبط جوازات سفر مزورة ومواد مخدرة بمنفذي مطار البصرة وزرباطية

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط جوازات سفر مزورة ومواد مخدرة بمنفذي مطار البصرة وزرباطية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المنافذ الحدودية وبالتعاون مع جهاز المخابرات، القت القبض على مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر بريطانية يرومون السفر الى الدوحة، وبعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزورة".

وأضاف البيان أنه "في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تم إلقاء القبض على مسافرين إيرانيين بحوزتهما مواد مخدرة (حشيشة، حبوب مخدرة) والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات واستخبارات المنفذ".