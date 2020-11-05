جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل قيادياً وثلاثة 'ارهابيين' في الرمادي

وتابع، "وفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع. س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب)".
واشار الى انه "خلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، خرجت قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من القاء القبض على ٦ عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٠) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط".
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